Hazineden BES'e otomatik katılım açıklaması

Hazine Müsteşarlığından, Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) otomatik katılım düzenlemesine ilişkin yapılan açıklamada, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ilgili maddesine göre, kamu ve özel sektörde çalışan 45 yaşını doldurmamış mevcut çalışanlarla işe başlayan 45 yaşını doldurmamış çalışanların 1 Ocak 2017'den itibaren işverenleri aracılığıyla sisteme otomatik dahil edileceği hatırlatıldı.

Çalışanlar tarafından ödenen katkı paylarına, mevcut bireysel emeklilik sistemi ile aynı koşullara tabi olarak yüzde 25 devlet katkısı teşviki verileceğine işaret edilen açıklamada, cayma süresi sonrasında sistemde devam etmeye karar veren çalışanlara, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa göre bin lira tutarında devlet katkısı sağlanacağı anımsatıldı.

Bunun yanı sıra emeklilik halinde hesabındaki birikimi en az 10 yıl süreli yıllık gelir sigortası sözleşmesi kapsamında almayı tercih eden çalışana, birikiminin yüzde 5’i oranında ek devlet katkısı teşviki verileceğine dikkat çekildi.

Çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak bireysel emeklilik sistemine dahil edilmesiyle ilgili olarak, hem kamu kesimi işverenleri hem de özel sektör işverenleri tarafından yerine getirilmesi gereken bir takım yükümlülükler bulunduğu belirtilen açıklamada, işverenlerin öncelikle, otomatik katılım için emeklilik planı düzenleme konusunda Hazine Müsteşarlığı tarafından yetkilendirilmiş en az bir emeklilik şirketi ile emeklilik sözleşmesi imzalamak zorunda olduğu kaydedildi.

Bu bağlamda, işverenlerin merkez veya taşra birimleri adına emeklilik sözleşmesi imzalanmasına ilişkin olarak yetkili yöneticilerini belirlemesinin de gerektiğine işaret edilen açıklamada, "İşverenler sözleşme imzalayacağı şirketin seçiminde, hizmet kalitesi ve çalışanlara sunulan avantajları dikkate alacaklardır. Halihazırda sektörde faaliyette bulunan 18 emeklilik şirketi ile işverenlerin sözleşme imzalaması mümkün bulunmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverene idari para cezası

Sistemin işleyişi kapsamında, işverenler tarafından yerine getirilecek en önemli yükümlülüklerden bir diğerinin, çalışan tarafından sisteme ödenecek katkı paylarının çalışanın ücretinden kesilerek emeklilik şirketine aktarılması olduğu vurgulanan açıklamada, işverenin, katkı payını zamanında emeklilik şirketine aktarmaması veya geç aktarması halinde çalışanın birikiminde oluşabilecek parasal kaybı telafi etmek zorunda olduğu belirtildi.

İşverenlerin ayrıca çalışanların katkı paylarının yönlendirileceği fonlara ilişkin olarak "faiz içeren" veya "faiz içermeyen" şeklinde tercihlerini almak, tercihte bulunmayanlar adına tercihte bulunmak, çalışan bilgilerini şirkete göndermek ve çalışanın sözleşmesiyle ilgili bir takım taleplerini şirkete iletmekle de yükümlü bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmesi işverenin sorumluluğunda olup, yükümlülüklerini ifa etmeyen işverenlere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından idari para cezası uygulanması mümkün bulunmaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ilgili kanun uyarınca çalışanların sisteme otomatik dahil edilmesinde kademeli bir geçişin öngörüldüğü anımsatıldı. AA