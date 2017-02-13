Hazine, yarın tahvil ihalesi düzenleyecek.
Hazine Müsteşarlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ihalede 9 yıl (3283 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,3 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
Hazine Müsteşarlığı, yarın tahvil ihalesi düzenleyecek.
Hazine, yarın tahvil ihalesi düzenleyecek.
Hazine Müsteşarlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ihalede 9 yıl (3283 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,3 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.