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Hayvancılık desteklerinde il sayısı artırıldı

DOKAP'a eklenen Tokat, KOP'a eklenen Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir hayvancılık yatırımlarına yönelik desteklerden yararlanacak.

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Hayvancılık desteklerinde il sayısı artırıldı
Bakanlar Kurulunca, hayvancılık yatırımlarına yönelik destekler, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) ve Konya Ovası Projesindeki (KOP) il revizyonu kapsamında genişletildi.
 
"Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Bakanlar Kurulunun söz konusu kararıyla, Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi, Doğu Anadolu Projesi· (DAP), KOP ve DOKAP illerinde bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin altyapılarının geliştirilmesi, hayvansal üretimde verimlilik ile kalitenin artırılması ve modem hayvancılık işletmelerinin kurulması için yapılacak yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
 
Böylece projeler kapsamında DOKAP'a eklenen Tokat, KOP'a eklenen Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir de hayvancılık yatırımlarına yönelik desteklerden yararlanacak.
 
Etiketler: hayvancılık destekleri, konya ovası projesi
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