Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tarafından geliştirilen "Geri Dönüşlü Bafra Koyunu Yetiştiriciliği" projesi kapsamında hayvancılığı bırakan köylülere koyun dağıtıldı.

Koyunların dağıtımı için Tarım Bilimleri Fakültesi Hayvansal Üretim ve Teknoloji Bölümü'ne ait tesislerde tören düzenlendi. Törende, tesislerde yetiştirilen küçükbaş hayvanlardan ilk etapta 5 kişiye, 1'er koç ve 29'ar koyun verildi.

Projeyle hayvancılığı bırakmış köylülerin yeniden yetiştiriciliğe dönmesi hedefleniyor.

Niğde'nin köy ve beldelerini gezdikleri sırada projenin akıllarına geldiğini söyleyen Tarım Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Ulutaş, şunları kaydetti:

"Hayvanları geri dönüşümlü olarak belirlemiş olduğumuz ihtiyaç sahibi yetiştiricilere vereceğiz. Daha sonra verdiğimiz hayvan sayısı kadar hayvanı geri alacağız. Bunun diğer isimi de 'canlı hayvan esasına dayalı mikro hayvan kredi sistemi.' Hepimizin paraya ihtiyacı olur, gider bankadan alırız. Bu arkadaşlarımızın bankadan para alma durumu da olmadığı için biz bunlara canlı hayvanları vereceğiz. 5 yıl sonra da verdiğimiz hayvan kadar yıllara bölerek tekrar geri almış olacağız. Her birine 29 dişi, bir erkek hayvan vereceğiz. Bu proje kendini çevirebilen bir projedir."

Kaynak: AA