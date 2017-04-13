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Buradasınız : » » 'Hayvancılığa 2 milyon lira destek vereceğiz'

'Hayvancılığa 2 milyon lira destek vereceğiz'

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, halk oylaması çalışmaları kapsamında Siverek'te vatandaşlarla buluştu.

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Hayvancılığa 2 milyon lira destek vereceğiz

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, halk oylaması çalışmaları kapsamında Siverek'te vatandaşlarla buluştu.

Çelik, ilçenin Yenişehir Mahallesi'ndeki Atatürk Spor Salonu'nda vatandaşlarla buluşmasında, özellikle içme suyu sorununu 2018 yılına kadar çözüme kavuşturacaklarını söyledi.

Bölgede hayvancılığın önemine değinen Çelik, hayvancılığa 2 milyon lira destek vereceklerini kaydetti.

Çelik, daha sonra AK Parti İlçe Gençlik Teşkilatınca düzenlenen "Gençlerle Buluşma" toplantısına katıldı.

Gençlerle daha çok bir araya geleceklerini aktaran Çelik, "Burada siyaset yapan teşkilatımızla birlikte ne istiyorsanız yapacağız, bundan hiç şüpheniz olmasın. Futbol sahasıysa futbol sahası, okulsa okul, yolsa yol, sanayiyse sanayi hepsini yapacağız. Sizden bir şey istiyorum pazar günü görevinizi yapın, gerisini bize bırakın." diye konuştu.

Daha sonra ilçeye 30 kilometre uzaklıktaki Gökçeada Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Çelik, 16 Nisan'da yapılacak referandum hakkıda bilgi verdi.

Bakan Çelik’e Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar ile Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz da eşlik etti.

Etiketler: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, halk oylaması, şanlıurfa, Siverek, içme suyu sorunu
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