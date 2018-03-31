Hayvan hastalÄ±klarÄ±na karÅŸÄ± 2017'de 71 milyon aÅŸÄ±lama yapÄ±ldÄ±

GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, hayvan hastalÄ±klarÄ±nÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±nabilmesi ve yok edilmesinin sagÌ†lanmasÄ± amacÄ±yla "Oral AsÌ§Ä±lama ile Kuduz HastalÄ±gÌ†Ä±nÄ±n Kontrol ve Eradikasyonu Projesi", "Hayvan HastalÄ±k ve ZararlÄ±larÄ± IÌ‡le MuÌˆcadele Projesi" ile "AsÌ§Ä± UÌˆretim Merkezi KurulmasÄ± Projesi" gibi ulusal ve uluslararasÄ± projeler yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor.

Ã‡eÅŸitli hayvan hastalÄ±klarÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren BakanlÄ±k, Hayvan HastalÄ±k ve ZararlÄ±larÄ± ile MuÌˆcadele ProgramÄ± cÌ§ercÌ§evesinde geÃ§en sene toplam 71 milyon 321 bin 99 aÅŸÄ±lama ve tarama faaliyeti gerÃ§ekleÅŸtirdi.

SÌ§ap EnstituÌˆsuÌˆ tarafÄ±ndan genel buÌˆtcÌ§e imkanlarÄ± ile uÌˆretilen sÌ§ap asÌ§Ä±larÄ± hayvan sahiplerinden asÌ§Ä± uÌˆcreti alÄ±nmadan uygulanÄ±rken, geÃ§en sene bÃ¼yÃ¼kbaÅŸ hayvanlara ilkbaharda 14,2 milyon, sonbaharda da 14,6 milyon ÅŸap aÅŸÄ±sÄ± ve taramasÄ± uygulamalarÄ± yapÄ±ldÄ±. KÃ¼Ã§Ã¼kbaÅŸ ÅŸap aÅŸÄ±lama ve tarama sayÄ±sÄ± da 2,4 milyona yaklaÅŸtÄ±.

SÃ¶z konusu dÃ¶nemde 2,3 milyon sÄ±ÄŸÄ±r brusellozu ile 383 bin bÃ¼yÃ¼kbaÅŸ ve 280 bin kÃ¼Ã§Ã¼kbaÅŸa ÅŸarbon aÅŸÄ±sÄ± ve taramasÄ± yapÄ±ldÄ±.

KÃ¼Ã§Ã¼kbaÅŸ hayvanlara 2,6 milyon koyun-keÃ§i Ã§iÃ§eÄŸi, 4,8 milyon koyun-keÃ§i brusellozu, 13,5 milyon koyun-keÃ§i vebasÄ±, 1,7 milyon mavi dil aÅŸÄ±lama ve tarama uygulamasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.

620 bin kuduz aÅŸÄ±sÄ± uygulandÄ±

Kuduz hastalÄ±gÌ†Ä± ile muÌˆcadele de hem yaban hayatÄ±nda havadan asÌ§Ä±lamayla hem de sahipli ya da sahipsiz kedi ve koÌˆpeklerin asÌ§Ä±lanmasÄ± yoluyla suÌˆrduÌˆruÌˆldÃ¼.

HastalÄ±gÌ†Ä±nÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ± amacÄ±yla Avrupa BirligÌ†i destekli "Kuduz HastalÄ±gÌ†Ä±na KarsÌ§Ä± AgÌ†Ä±zdan AsÌ§Ä±lama Projesi" 2014-2016 yÄ±llarÄ±nda uygulandÄ±. Her uygulama doÌˆneminde yaklasÌ§Ä±k 1,9 milyon asÌ§Ä±lÄ± yem kullanÄ±ldÄ±. SoÌˆz konusu projenin devamÄ± niteligÌ†inde 2018 sonbaharÄ±nda basÌ§layacak yeni bir proje hazÄ±rlandÄ±. Bu kapsamda 3 yÄ±l suÌˆreyle yÄ±lda iki kez olmak uÌˆzere toplam 6 uygulama yapÄ±lacak, her bir uygulama doÌˆneminde 4,5 milyon asÌ§Ä±lÄ± yem kullanÄ±larak, 225 bin kilometrekare ormanlÄ±k ve kÄ±rsal alanda havadan asÌ§Ä±lama cÌ§alÄ±sÌ§masÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilecek.

Yabani hayvanlara yoÌˆnelik asÌ§Ä±lamanÄ±n yanÄ±nda, evcil ile sokak kedi ve koÌˆpeklerine de aÅŸÄ± yapÄ±lÄ±yor. Bu kapsamda geÃ§en sene 619 bin 890 kedi-koÌˆpek asÌ§Ä±landÄ±.

KuÅŸ gribi iÃ§in gerÃ§ek zamanlÄ± tatbikat

KuÅŸ gribi olarak da bilinen Tavuk VebasÄ± HastalÄ±gÌ†Ä± ile muÌˆcadele kapsamÄ±nda da 2015'te Kastamonu, BalÄ±kesir ve Manisa'da tespit edilen hastalÄ±ÄŸÄ±n Ã¶nlenmesi iÃ§in 2 milyon 47 bin 271 kanatlÄ± hayvan itlaf ve imha edildi.

Daha sonra yoÄŸun Ã¶nlem paketlerini hayata geÃ§iren BakanlÄ±k, hastalÄ±gÌ†Ä±n cÌ§Ä±kmasÄ± durumunda ihracatÄ±n kesilmemesi amacÄ±yla yayÄ±nlanan IÌ‡hbarÄ± Mecburi Tavuk VebasÄ± (Avian IÌ‡nfluenza) HastalÄ±gÌ†Ä±ndan Ari BoÌˆlgelerin TanÄ±mlanmasÄ± ve IÌ‡lanÄ± HakkÄ±nda Talimat kapsamÄ±nda 81 ili hastalÄ±ktan ari boÌˆlge ilan etti ve 2017'de bu talimat kapsamÄ±nda araÅŸtÄ±rma planlarÄ± hazÄ±rlanarak uygulandÄ±.

HastalÄ±gÌ†a hazÄ±rlÄ±klÄ± olmak amacÄ±yla 2005 yÄ±lÄ±ndan bu yana gercÌ§ek zamanlÄ± tatbikatlar gerÃ§ekleÅŸtiriliyor. 2016 yÄ±lÄ±nda Bursa, Erzurum, Konya ve Denizli, 2017 yÄ±lÄ±nda NevsÌ§ehir ve SÌ§anlÄ±urfa’da yapÄ±lan tatbikat bu sene Mersin ve Ordu'da gerÃ§ekleÅŸtirilecek.

Keneye karÅŸÄ± hayvanlar aÅŸÄ±landÄ±

GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ile SagÌ†lÄ±k BakanlÄ±gÌ†Ä± koordinasyonu tarafÄ±ndan yuÌˆruÌˆtuÌˆlen ilacÌ§lamalar ile kene popuÌˆlasyonunun azaltÄ±lmasÄ± ve bu sayede de kenelerin sebep oldugÌ†u basÌ§ta KÄ±rÄ±m Kongo KanamalÄ± AtesÌ§i hastalÄ±gÌ†Ä± olmak uÌˆzere digÌ†er hastalÄ±klarÄ±n insanlara bulasÌ§masÄ±nÄ±n oÌˆnlenmesi hedeflendi.

Bu kapsamda, 2017 yÄ±lÄ±nda 13 ilde 92 bin 128 isÌ§letmede 2 milyon 765 bin 543 buÌˆyuÌˆkbasÌ§ ve 397 bin 360 kuÌˆcÌ§uÌˆkbasÌ§ hayvan ilacÌ§ uygulamasÄ± yapÄ±ldÄ±.

Kaynak: AA