"Hayalet" olarak adlandırılan batık ve yarı batık gemiler ekonomiye kazandırılacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, halk arasında "hayalet" olarak adlandırılan gemilerin temizlenmesine yönelik çalışmalara hız verildiğini belirterek, "Söz konusu gemilerin ekonomiye kazandırılmasıyla hem ülkemiz hem de firmalar milyarlarca liralık zarardan kurtulacak" dedi.

Arslan, Marmara Denizi başta olmak üzere çarpışma, karaya oturma gibi nedenlerle hasar gören ya da hukuki ihtilaftan dolayı terk edilen batık veya yarı batık gemilerin denizleri ve sahilleri kirlettiğini vurguladı.

Söz konusu gemilerin sahiplenilmediğini, hukuki işlemlerinin uzun sürdüğünü belirten Arslan, süreci hızlandırmak amacıyla Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde değişiklik yapıldığını hatırlattı.

Arslan, yasadaki değişiklikle de limanları ve denizleri kirleten onlarca gemiyle ilgili hukuki ihtilafların çözülememesi üzerine ocak ayında bu kez Limanlar Kanunu'nda değişikliğe gittiklerine dikkati çekerek, "Böylece, halk arasında 'hayalet' olarak adlandırılan, liman ve sahillere terk edilmiş batık veya yarı batık gemilerin temizlenmesine yönelik çalışmalara hız verildi" dedi.

Denizlere sahip çıkmak için ne gerekiyorsa yaptıklarını söyleyen Arslan, "Bizim önce insanlığa, sonra gelecek nesillere, çocuklarımıza, torunlarımıza boyun borcumuz var. O da çevremizin ve denizlerimizin temizliği" diye konuştu.

"Yetki liman başkanlıklarına verildi"

Arslan, değişiklikle limanlarda risk teşkil eden gemilerin acil durumlarda güvenli bölgelere nakledilmesi ve satış işlemlerinin hızlı şekilde gerçekleştirilmesinin önünün açıldığını vurguladı.

Arslan, karaya oturan batık veya yarı batık gemilerle ilgili tedbirlerin alınması ve satışı dahil gerekli işlemlerin yapılması yetkisinin liman başkanlıklarına verildiğini anımsatarak, şunları söyledi:

"Bu kapsamda liman başkanlıklarımız tarafından hemen 25 gemi hakkında işlem başlatıldı ve 2 geminin icraen satışı tamamlandı. Yıl sonuna kadar büyük bölümünün sökülmek üzere satışının yapılmasını planlıyoruz. Böylece hem denizlerimizi hem de çevremizi temizlemiş olacağız."

"Bu gemilerin verdiği zarar bertaraf edilecek"

Denizlerin terk edilen batık veya yarı batık gemilerden temizlenmesinin yanı sıra milli kaynakların yerinde kullanılması açısından da önemli getiri sağlayacağına dikkat çeken Arslan, milyarlarca dolarlık değere sahip atıl durumdaki gemilerin, gemi sahiplerine de yük olduğunu ve limanlarda çürümeye bırakıldığını belirtti.

Tamire değmez gözüyle bakıldığı için çürümeye terk edilen bu tarz gemilerin hem çevreye zarar vermeden hem de değerini kaybetmeden sökülerek satılabileceğini ifade eden Arslan, "Böylece söz konusu gemilerin ekonomiye kazandırılmasıyla hem ülkemiz hem de firmalar milyarlarca liralık zarardan kurtulacak. Gemilerin çevresinde oluşturduğu tehlikeler de bertaraf edilmiş olacak" dedi.

"Tallas'ın sökümüne başlanıyor"

Arslan, sahipsiz ve terk edilmiş, üzerinde haciz kararları bulunan Kamboçya bayraklı Tallas isimli gemiyle ilgili bu kapsamda işlemlerin tamamlandığını söyledi.

Ahırkapı demir yerindeki gemi 4 Şubat'taki kötü hava şartları nedeniyle sürüklenerek Zeytinburnu sahilinde karaya oturtulmuştu.

Arslan, çürümesi nedeniyle de hareket ettirilemeyen ve sahili kirleten bu geminin söküm ihalesinin liman başkanlığınca açık artırma usulüyle gerçekleştirildiğini belirtti.

Arslan, söz konusu geminin sökümüne yarın başlayacağını, kısa sürede temizlenerek sahilden kaldırılacağını anlattı.

Bakan Arslan, bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sinerjiyle çalışması neticesinde bu kapsamdaki tüm gemilerin sahillerden hızla temizleneceğini söyledi.

Kaynak: AA