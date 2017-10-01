HAVELSAN'dan sağlıkta ihracat başarısı

Savunma sanayisindeki faaliyetleriyle öne çıkan HAVELSAN, bu kez sağlık sektörüne yönelik geliştirdiği çözümle bir ihracat başarısına imza attı.

Yazılım yoğun sistem alanlarında faaliyet gösteren HAVELSAN'ın, savunma sanayisine yönelik geliştirdiği hava savunma, deniz savaş, simülasyon ve eğitim sistemleriyle anayurt güvenliği çözümleri, başta güvenlik güçleri olmak üzere, dost ve müttefik ülkeler tarafından kullanılıyor.

Şirket, askeri alanda elde ettiği deneyim ve yeteneklerle enerji, sağlık gibi sivil alandaki ihtiyaçlara da çözüm üretiyor.

Bu çabaların bir parçası olarak hayata geçirilen ve olgunluk düzeyine ulaşan Hastane Bilgi Yönetim Sistemi, yurt dışında talep görmeye başladı.

Pakistan'ın Pencap eyaletinde modern teknolojilerle inşa edilen Pakistan Böbrek ve Karaciğer Araştırma Enstitüsü'nün (Pakistan Kidney&Liver Institute-PKLI) ihtiyacı olan tam entegre Hastane Bilgi Yönetim Sistemi için HAVELSAN'ın çözümü tercih edildi.

HAVELSAN, söz konusu sistemin sağlanması, işletilmesi, bakım ve destek hizmetlerinin verilmesi projesinde, sağlık bilişimindeki deneyim ve teknoloji geliştirme yeteneğini uluslararası proje gerçekleştirme deneyimiyle birleştirerek, yeni ve nitelikli bir projeyi hayata geçirecek.

Şirket, Pakistan'ın e-sağlık yol haritası için çok önemli görülen ve referans proje olarak değerlendirilen PKLI Projesi'yle iş ekosistemi paydaşlarından da istifade ederek, sağlık bilişimi deneyimini dost ve kardeş ülke için kullanacak.

PKLI Projesi sözleşme kabul metni, Pakistan-Türkiye iş birliğinin güçlü bir göstergesi olarak Pencap Eyaleti Başbakanı Muhammed Şehbaz Şerif'in de katıldığı törenle Pencap Altyapı Geliştirme Otoritesi (Infrastructure Development Authority Punjab-IDAP) Üst Yöneticisi Mücahit Şerdil ve HAVELSAN Temsilcisi Zeynep Arzu Çelik tarafından imzalandı.

Projeyle HAVELSAN tarafından geliştirilen Hastane Bilgi Yönetim Sistemi'nin ilk ihracatı Pakistan'a gerçekleştirilecek.

Hastanelerin sinir sistemi

HAVELSAN tarafından geliştirilen Hastane Bilgi Yönetim Sistemi hastanelerin sinir sistemlerini oluşturuyor ve bu tesislerin sürekli, neredeyse gerçek zamanlı izlenebilmesini ve yönetilebilmesini sağlıyor.

Hastanelerin hem idari hem tıbbi ve hem de yönetimsel/organizasyonel anlamda omurgası olarak yorumlanabilecek hastane bilgi sistemleri, hasta kayıt kabul, taburcu ve transfer işlemleri, malzeme yönetim sistemleri, finansal bilgi sistemi, insan kaynakları bilgi sistemleri, laboratuvar bilgi sistemleri, radyoloji bilgi sistemi, eczane bilgi sistemi, hemşirelik uygulamaları gibi süreçlerden oluşuyor.

HAVELSAN tarafından geliştirilen ve askeri hastanede kullanılan HAVELSAN Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ürünü, günümüz sağlık işletmeleri gereksinimlerine en üst düzeyde cevap verebiliyor.

Sistem, yüksek teknolojisi, güvenilir, esnek, yönetilebilir, hızlı ve kolay kullanımlı yapısıyla ulusal ve uluslararası sağlık işletmeleri için önemli bir çözüm seçeneği sunuyor.

Türkiye'de bu yıldan başlayarak 25 yıl sağlık hizmetleri vermeye yönelik bir model olan "entegre sağlık kampüsleri" projelerinin ilk uygulamalarında da HAVELSAN sisteminin kullanılması bekleniyor. AA