HAVELSAN ile THY arasında eğlence sistemleri anlaşması

İş birliği protokolü, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu Türkiye'nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow'da imzalandı.

THY Teknik A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Karaman, THY'nin 2020'den sonra alacağı uçakların çoğunda bu sistemin kullanılacağını söyledi. Karaman, şirketin yurt dışı açılımları için Eurasia Airshow'da görüşmeler yürüttüklerini de sözlerine ekledi.

THY'nin 40'tan fazla uçağında bu sistemin kullanıldığını ifade eden Karaman, sistemin yazılımında HAVELSAN'ın, donanımında ise THY Teknik A.Ş.'nin görev aldığını, böylece ortak bir ürün ortaya çıktığını anlattı.

Karaman, bu projeyi THY'nin bir şirketi oldukları için değil, piyasa devlerinden biri oldukları için aldıklarına dikkati çekti. "Hem fiyat hem kalite anlamında dünyada bu hizmeti veren sayılı şirket var" dedi.

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay da bugüne kadar söz konusu sistem için HAVELSAN ve THY Teknik A.Ş.'nin kendi ticari kimlikleriyle çalışmalarını yürüttüğünü belirtti. Atalay, yeni kurulan şirketin sadece havacılıkta değil, demiryolları ve karayollarında da önemli bir pazar potansiyeline sahip olacağını söyledi.

Atalay, teknik olarak piyasayı domine edenlerden daha iyi bir çözüm sunduklarını vurguladı.

Kaynak: AA