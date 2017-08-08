  • 08 AĞUSTOS 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.532
    EURO 4.152
  • BIST 109639.12
    ALTIN 143.077
Buradasınız : » » HAVELSAN Doha'da ofis açacak

HAVELSAN Doha'da ofis açacak

Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN), Katar'ın başkenti Doha'da ofis açacak.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
HAVELSAN Dohada ofis açacak

Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN), Katar'ın başkenti Doha'da ofis açacak.

HAVELSAN Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Nacar, Doha'da açılacak ofisin, HAVELSAN ile Katar arasında süregelen dayanışmayı genişletmeyi ve şirketin Doha'da yürüttüğü projeleri takip etmeyi hedeflediğini söyledi.

Şu an Katarlı yetkililerle HAVELSAN'ın faaliyet alanları kapsamında teknik eğitim, deniz sistemleri gibi birçok konuda görüşmeler yürüttüklerini aktaran Nacar, HAVELSAN'ın Katar ile 2013 yılından beri çok sayıda konuda iş birliği yaptığını belirtti.

İş birliği alanlarının siber güvenlik, bilgi teknolojileri, komuta kontrol sistemleri, eğitim ve simülasyon teknolojilerini kapsadığını ifade eden Nacar, HAVELSAN'ın, Katar Savunma Bakanlığına uçuş simülasyonu sistem projesini gerçekleştirdiğini ve yakında kullanılmaya başlanacağını dile getirdi.

Etiketler: HAVELSAN, katar, Doha
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER