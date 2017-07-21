'Hava'yı seçenin istihdam sorunu olmayacak'

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Emin Tekin, Türkiye'de sivil havacılık sektörünün 2005'ten itibaren hızlı bir gelişme gösterdiğini belirterek, "Bugün 25 bin olan uçak sayısının 2023'te 40 bine ulaşacağı öngörülüyor. Yani neredeyse 2 katı gibi bir rakam. Dolayısıyla bu sektör gelişmeye ve genişlemeye devam ediyor. Bu da sivil havacılık eğitimini tercih edenlerin istihdam sorunu olmayacağı anlamına geliyor." dedi.

Tekin, üniversite adaylarına tercih konusunda tavsiyelerde bulundu.

Türkiye'de 21 üniversitede sivil havacılık alanında çeşitli bölümlerde eğitim verildiğini belirten Prof. Dr. Tekin, üniversite tercihi yapacak öğrencilerin havacılık sektörüne personel yetiştiren üniversiteleri gönül rahatlığıyla tercih edebileceklerini söyledi.

Üniversite tercihlerinde göz önünde bulundurulan şartların başında, bölümün sağladığı istihdam imkanı olduğuna işaret eden Tekin, "Havacılık sektörü geliştiği için şimdi de gelecekte de istihdam sıkıntısı olmayacak gibi görünüyor." diye konuştu.

"Mezunlar yüksek maaşlarla çalışıyorlar"

Mehmet Emin Tekin, Türkiye'de sivil havacılık sektörünün 2005'ten bu yana çok hızlı bir gelişme katettiğini dile getirerek, "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün kalkınma planlarına baktığımız zaman, bugün 25 bin olan uçak sayısının 2023'te 40 bine ulaşacağı öngörülüyor. Yani neredeyse 2 katı gibi bir rakam. Dolayısıyla bu sektör gelişmeye ve genişlemeye devam ediyor. Bu da sivil havacılık eğitimini tercih edenlerin istihdam sorunu olmayacağı anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Sivil havacılık sektörünün, bu alanda eğitim veren bölümlerden mezun olanlara ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Tekin, "İhtiyaç şu anda da var, gelecekte de olması bekleniyor. Ayrıca mezunlar yüksek maaşlar ve iyi imkanlarla çalışıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl ilk kez öğrenci alınacak

Yeni açılan yüksekokula bu yıl "Uçak, Gövde ve Motor Bakımı" bölümüne ilk öğrencileri alacaklarını aktaran Tekin, şunları söyledi:

"Yüksekokulumuz 5 bölümden oluşuyor. Bunlar; Uçak, Gövde ve Motor Bakımı Bölümü, Havacılık Yönetimi Bölümü, Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü, Pilotaj Bölümü ve Hava Trafik Kontrol Bölümü. Uçak, Gövde ve Motor Bakımı Bölümü'ne 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 30 öğrenci alacağız. Diğer bölümleri de altyapı çalışmalarımızı tamamladıktan sonra gelecek yıllarda öğrenci alımına açacağız. Öğrencilerimizi hem teorik hem de uygulamalı derslerle sivil havacılık sektörüne hazırlayacağız. Atölye çalışmaları için hangar inşaatı yakında başlayacak. Ayrıca bakım setleri aldık. Hava Kuvvetleri Komutanlığından, kullanılmış, artık emekli edilmiş, motor, gövde parçalar ve bu tip malzemeler istedik. Onlarla da donatıp atölyemizi hazır hale getireceğiz. İlerleyen dönemde uçak pisti olan bir bina bulup, okulumuzu oraya taşımak istiyoruz."

SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin'in sivil havacılık eğitimine ayrı bir önem vermesinin kendileri için büyük şans olduğuna değinen Mehmet Emin Tekin, eğitimler için 3'üncü Ana Jet Üssü Komutanlığından da destek sözü aldıklarını ifade etti.