Havalimanlarındaki atıl uçaklar artık yer işgal edemeyecek

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'nda yer alan düzenleme, havalimanlarında bulunan ve yer işgal eden kullanılamaz durumdaki 25 uçağın, bulundukları yerden kaldırılmasına olanak sağlıyor.

Maddeyle ilgili bilgi veren Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Orhan Birdal, özellikle sirkülasyon olan havalimanlarındaki park yerlerinin çok değerli olduğunu söyledi.

Buralarda sahipsiz ya da kaldırılmayan hacizli uçakların bulunmasının havalimanı operasyonunu ciddi anlamda etkilediğini belirten Birdal, geçen yılın verilerine göre, Atatürk Havalimanı'nın yılda yaklaşık 466 bin uçağa hizmet verdiğini kaydetti.

Bugün itibarıyla havalimanlarında uçma kabiliyeti kaybetmiş 25 uçak bulunduğunu; bunların 20'sinin Atatürk Havalimanı'nda, 4'ünün Esenboğa Havalimanı'nda, birinin de Erzurum’da olduğunu bildirdi. Birdal, şu bilgileri verdi:

"Bunların hurdaya ayrılmaktan başka bir şekilde meydan dışına çıkarılması mümkün değil. Bu yasa düzenlemesiyle bunların kaldırılması için belli bir süre verilecek. Eğer zamanında kaldırılmazsa ve üzerinde uçma kabiliyetini kaybettiğine dair rapor varsa sicilden terkin edilerek hurdaya ayrılıp hurdası satılacak. Haciz müdürlüklerinin sıralamasına göre ilgililere bedeli ödenecek.

Eğer yabancı tescilliyse sicilden terkin yetkimiz yok ama ancak yine bunlar da uçma kabiliyetini kaybettiği için hurda olarak satılıp bedeli açılacak bir hesapta bloke edilecek. Buradaki asıl murat edilen husus havalimanlarımızdaki park yerlerinin uçamayan uçaklar tarafından işgal edilmemesi."

Genelde, bir uçağın havalimanına indiği zaman, hacizli olup olmadığını bilemediklerini, bunun daha sonradan gelen bildirimlerle ortaya çıktığını belirten Birdal, "Ancak uçağın asıl sahibi bunu bildiği için para eden parçalarını, örneğin motorunu hemen satıyor. Sonrasında müzekkereleri gelmeye başladıktan sonra biz bu uçağın hacizli olduğunu anlıyoruz ama asıl para eden kısmı da elden çıkmış oluyor. Dolayısıyla havalimanını bir uçak mezarlığı olarak kullanmak istiyorlar. Yani uçak alınıp götürülürse biz herhangi bir şey talep etmiyoruz ama sahip çıkılmazsa, uçağı orada tutmaya devam ederse de park yerini boşaltmak adına böyle bir uygulamaya ihtiyacımız var." dedi.

