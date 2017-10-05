Havalar soğuyor, kombi bakımı için gecikmeyin

Uzmanlar yılda en az bir kez yapılması gereken periyodik doğalgaz ve kombi bakımını henüz yaptırmamış olanları uyarıyor. Kombilerin sorunsuz olarak yüksek performansta çalışması ve doğalgaz faturasının cebi yakmaması için kış gelmeden işin ehli kişilere kombi bakımının yaptırılması gerekiyor.

Kombi bakım ve tamir ustaları, yıl boyu çalışan kombilerin kış aylarında da sorunsuz performans göstermesi için yıllık periyodik bakımın kış gelmeden yaptırılması konusunda uyarıyor. Yılda en az bir kez, sonbahar aylarında ya da yaz aylarının başında gerçekleştirilmesi önerilen kombi bakımının, işin uzmanları tarafından yapılması gerektiğinin de altı çiziliyor. Gecikmeden kombi bakımını yaptıranlar, enerji tasarrufu elde ederek daha az fatura öderken, kombilerinin uzun ömürlü ve verimli olmasını da sağlıyor. Bakımı yapılmamış kombilerin beklenmedik kazalara davetiye çıkardığını hatırlatan uzmanlar, kışın daha hesaplı ve güvenli şekilde ısınmak isteyenlerin işi alanında uzman kişilere teslim etmeleri gerektiğini de hatırlatıyor.

Kombi bakımında dikkat edilmesi gereken maddeleri ise şöyle sıralanıyor;

Evinize gelen servis ekiplerinin yetki belgesi olup olmadığını kontrol edin, yetki belgesi yoksa cihazınıza müdahale etmesine izin vermeyin.

Bakım sırasında neler yapılacağı konusunda bilgi verilmesini isteyin.

Öncesinde kombi kapağını açmadan sıcak su ve kalorifer tesisatı ısıtma testi ile kombinin çalışma verimliliğini kontrol ettiğinden emin olun.

Kombinizin kritik güvenlik aksamlarının; bacalı kombilerde limit sensörü ve çekiş durumunun, yoğuşmalı kombilerde ise su haznesi temizliğinin ve kalorifer gidiş hattı yönündeki çamur ayrıştırıcı filtrelerin kontrolden geçirildiğinden ve sorunların giderildiğinden emin olun.

Doğalgazda basit önlemlerle tasarruf etmek mümkün

Kışa girmeden yaptırılacak baca temizliği, kombi bakımı ve basit önlemler sayesinde daha az doğalgaz tüketerek ısınmak ve böylece doğalgaz faturalarında indirimin üstüne biraz daha tasarruf etmek mümkün. Evlerdeki ısı kaybını önlemek için pencerelerin PVC doğrama ve ısı cam yapılmasıyla yüzde 15 tasarruf edilebilir. Ayrıca radyatörlerde termostatik vana kullanarak da yüzde 14 civarında tasarruf yapılabilir. Termostatik vanalarla oda sıcaklığının 1 derece düşürülmesi yaklaşık yüzde 7 tasarruf anlamına geliyor. Radyatörlerin üzerinin uzun perdelerle örtülmemesi, radyatör önlerinin açık tutulması, eşyalarla kapatılmaması da tasarruf için, basit ama önemli tedbirler arasında yer alıyor. Hepsinden de önemlisi, güvenlik. Düzenli kombi bakımı ve baca temizliğiyle olası herhangi bir karbonmonoksit kaçağını önleyip ailenizin can güvenliğini sağlamış olursunuz.

Doğalgazı doğru kullanın

Doğalgazın kimyasal özellikleri bakımından karbonmonoksit içermediğinden zehirli olmadığını belirten yetkililer, tesisatta meydana gelebilecek kaçak sonrası kapalı alanlarda ve tavanda gaz birikebileceği, bunun sonucunda ortamda oksijen azalması olacağından boğulma olaylarının meydana gelebileceği yönünde uyarıda bulunuyor.

Doğalgazın doğru kullanıldığı takdirde kesinlikle tehlikeli olmadığını kaydeden uzmanlar, güvenli gaz kullanımı için şu önerilerde bulunuyor:

''Bacalı cihazların (soba, şofben, kombi) bulunduğu alanlarda mutlaka karbonmonoksit alarm cihazı bulundurun. Buraları yatak veya çocuk odası olarak kullanmayın. Ocağın bulunduğu yere gaz alarm cihazı takın. Bacaların standartlara uygun yapılması ve sızdırmaz olması çok önemlidir. Balkon gibi atmosfere açık yerlerde bulunan hermetik (yanma için gerekli olan oksijeni dışarıdan alan) cihazları dolap içinde muhafaza edin. Baca küllüklerini alçıyla kapatın. Doğalgaz tesisatı açık, görülebilir ve ulaşılabilir olsun. Bacalı cihazların bulunduğu alanlarda atmosfere açık menfezler (hava geçişini sağlayan sistem) bulundurun ve bunları kapatmayın. Mutfakta bulunan kombi veya şofben bacasına kesinlikle aspiratör bacası (havanın temizlenmesi amacıyla kullanılan aygıt) bağlamayın. Bacalı cihazları banyo ve tuvalete yerleştirmeyin. Yılda en az bir kez baca temizliği yapın.''