Havada "yabancı pilot" sayısı azalıyor

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Faaliyet Raporu'na göre, 2003 yılından itibaren yapılan yasal düzenlemelerle havacılık sektörü hızla büyüdü. Sektör, artan altyapı ve filo yatırımları, bağlantı sayısı ve uçak biletleri fiyat düzenlemelerinin sonucunda gelişmesini sürdürüyor.

Türkiye'de 2003'te sektörde yaklaşık 65 bin çalışan istihdam edilirken, bu sayı 2016'da 191 bin 709'a ulaştı. Söz konusu yıldaki sektör cirosu, 2003'e göre Türk lirası bazında 22 kat, dolar bazında ise kurdaki artışa rağmen 8 kat arttı.

Geçen yıl sonu itibarıyla sivil havacılık işletmeleri bünyesinde kullanılan 517 uçak, 208 hava taksi, 239 balon, 377 genel havacılık işletmelerinde ve 62 zirai ilaçlama işletmelerinde kullanılan toplam bin 403 hava aracının kayıtlarda yer aldığı görüldü.

Yabancı pilot sayısı yüzde 35,7 azaldı

Türkiye'deki havayolu şirketlerinde bulunan uçak, helikopter ve diğer hava araçlarında 9 bin 988 pilot hizmet veriyor.

Uçak ve helikopterlerde çalışan 8 bin 681 pilotun yüzde 8'ine denk gelen 732'sini yabancı pilotlar oluşturuyor.

2017 sonu itibarıyla bir önceki yıla göre Türk sivil havacılığında hizmet veren yabancı pilot sayısı yüzde 35,7 azaldı.

Türkiye'de 2016'da bin 138 yabancı pilot istihdam edilirken, geçen yılın sonu itibarıyla bu sayı 732'ye geriledi.

Kaynak: AA