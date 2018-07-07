Havacılık sektörü yeni havalimanıyla uçuşa geçecek

İlk etabı 90 milyon yolcu kapasiteli olan İstanbul Yeni havalimanı dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı projesi.

Havalimanının yüzde 92'si tamam. 1 numaralı piste ilk inişi 21 Haziran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü de Uçak, Yolcu, Yük Serisi ve Tahminleri Raporu'nda yeni havalimanının kazandırdıklarından bahsetti.

250 milyona uçacak

Buna göre, geçen yıl direkt transit yolcular dahil 193 milyon 576 bin 844 olan havayolu yolcu sayısının, bu yıl yüzde 13 artışla 218 milyon 976 bin 476'ya yükselmesi öngörülüyor.

Gelecek yıl 233 milyon 659 bin 119 olması beklenen yolcu sayısı, 2020'de geçen yıla göre yüzde 27,5 artarak 246 milyon 794 bin 586'ya çıkacak.

Rekor dış hatlarda

Havayolu yolcu sayısında en büyük artış dış hatlarda olacak. Geçen yıl 83 milyon 533 bin 953 olan dış hat yolcu sayısı, 2020'de yüzde 28,9 artışla 107 milyon 680 bin 262'ye çıkacak.

Geçen yıl 109 milyon 511 bin 390 olan iç hat yolcu sayısı ise 2020'de, 2017'ye göre yüzde 26,6 artarak 138 milyon 644 bin 216 olarak gerçekleşecek.

Uçak trafiği artacak

Geçen yıl transit üst geçişler dahil 1 milyon 914 bin 17 olan uçak trafiğinin bu yıl 2 milyon 52 bin 672'ye yükselmesi öngörülüyor.

Gelecek yıl 2 milyon 160 bin 993'e çıkması beklenen uçak trafiğinin, 2020'de 2 milyon 248 bin 844'e ulaşacağı tahmin ediliyor.

İç hatlar da yükselişte

İç hat uçak trafiği, 2020'de geçen yıla göre yüzde 17,5 artarak 1 milyon 68 bin 854 olacak.

Dış hatlarda uçak trafiği ise dönemde yüzde 14,6 artışla 591 bin 125'ten 677 bin 671'e yükselecek.

Transit üst geçişler 500 binlerde seyredecek

Geçen yıla göre 2020'de transit üst geçişlerde yüzde 21,4 artış gerçekleşecek.

Geçen yıl 413 bin 560 olan transit üst geçiş, bu yıl 452 bin 227'ye, gelecek yıl 478 bin 304'e, 2020'de ise 502 bin 309'a çıkacak.

2020'de 4 milyon ton yük taşınacak

Türkiye geneli havalimanlarında geçen yıl 3 milyon 481 bin 211 ton olan yük hareketinin ise bu yıl 3 milyon 772 bin 5, gelecek yıl 3 milyon 938 bin 355, 2020'de ise 4 milyon 149 bin 730 tona yükselmesi bekleniyor.

Yük trafiğine etkisi büyük

Yük taşımacılığında 2020'de, geçen yıla göre yüzde 19,2'lik artış olacak.

Geçen yıla göre iç hatlarda yük trafiğinin yüzde 31, dış hatlarda ise yüzde 15 artması hedefleniyor.

2020'de hedef yaklaşık 2 milyon

Geçen yıl 1 milyon 256 bin 224 ton kargonun taşındığı havalimanlarında, bu yıl 1 milyon 426 bin 159, 2019'da 1 milyon 578 bin 331, 2020'de 1 milyon 730 bin 502 ton taşıma planlanıyor.

Kaynak: AA