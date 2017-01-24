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Buradasınız : » » Hatay'ın EXPO 2021 adaylığı kabul edildi

Hatay'ın EXPO 2021 adaylığı kabul edildi

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığının, EXPO'ya 2021'de ev sahipliği yapmak üzere adaylık başvurusu kabul edildi.

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Hatayın EXPO 2021 adaylığı kabul edildi

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığının EXPO 2021'de ev sahipliği yapma talebi ve başvurusunun oy birliğiyle kabul edildiği bildirildi.

Belediye'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Almanya'da düzenlenen Uluslararası Bahçecilik Üreticileri Birliği (AIPH) Genel Kurulu'nda EXPO 2021 için sunum yaptı. Sunumun ardından, kentin adaylık başvurusu oy birliğiyle kabul edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Savaş, Hatay'ın EXPO 2021'e kabul edilmesinin kentin en prestijli projesi olduğunu belirtti.

Bölgede ve sınır dışında yaşanan olaylara rağmen Hatay'ın EXPO 2021 adaylığına kabul edilmesinin dünya pazarına açılma konusunda büyük bir fırsat olduğunu bildiren Savaş, şunları kaydetti:

"Medeniyetler Bahçesi temasıyla aday olduğumuz EXPO 2021 için Almanya'da AIPH Genel Kurulu’nda sunumumuzu yaptık ve sunumun ardından adaylığımız oy birliğiyle kabul edildi. Bu güzel haberin ardından çalışmalarımıza aynı heyecanla devam edip EXPO'yu Hatay'a getirmeyi hedefliyoruz. Çünkü bu projeyle Hatay dünyanın gözünde de prestijli bir şehir olacak."

EXPO 2021'in hangi şehirde düzenleneceğinin ise mart ayında yapılması planlanan toplantının ardından, açıklanacağı vurgulandı.

 

Etiketler: hatay, expo 2021
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