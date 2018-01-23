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Buradasınız : » » Hatay'ın 6 ilçesiyle Kilis için beyanname verme ve ödeme süreleri uzatıldı

Hatay'ın 6 ilçesiyle Kilis için beyanname verme ve ödeme süreleri uzatıldı

Hatay'ın 6 ilçesi ve Kilis'te Zeytin Dalı Harekatı ile yaşanan olumsuzluklar nedeniyle bazı beyanname verme ve ödeme süreleri uzatıldı.

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Hatayın 6 ilçesiyle Kilis için beyanname verme ve ödeme süreleri uzatıldı

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Bakanlığa iletilen talepler nedeniyle Hatay'ın Hassa, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Yayladağı ve Altınözü ilçeleriyle Kilis'te Zeytin Dalı Harekatı ile yaşanan olumsuzluklar nedeniyle söz konusu il ve ilçelerdeki mükelleflerce verilmesi gereken bazı beyanname verme ve ödeme sürelerinin uzatılması kararlaştırıldı.

Vergilerin ödeme süreleri 26 Şubat 2018 günü sonuna kadar uzatıldı

Söz konusu il ve ilçelerdeki mükellefler tarafından, bugün sonuna kadar verilmesi gereken muhtasar ve damga vergisi beyannamelerinin süresi 23 Şubat 2018'e, 24 Ocak sonuna kadar verilmesi gereken katma değer vergisi beyannamelerinin süresi 26 Şubat 2018'e ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 26 Şubat 2018 günü sonuna kadar uzatıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Yayladağı, vergi, Reyhanlı, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Kumlu, kırıkhan, Kilis, hatay, hassa, Altınözü
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