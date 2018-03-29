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Buradasınız : » » Hassas Güdüm Kiti Projesi için imzalar atıldı

Hassas Güdüm Kiti Projesi için imzalar atıldı

Türk savunma sanayisinin lider şirketlerinden ASELSAN ve Milli Savunma Bakanlığı, Hassas Güdüm Kiti Projesi için sözleşme imzaladı.

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Hassas Güdüm Kiti Projesi için imzalar atıldı

ASELSAN ile Milli Savunma Bakanlığı arasında Hassas Güdüm Kiti Projesi ile ilgili olarak 264 milyon 183 bin Türk Lirası tutarında sözleşme imzalandı.

ASELSAN tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, teslimatların 2019-2020 yılları arasında gerçekleştirileceği belirtildi.

Bombaları akıllı silaha çeviriyor

ASELSAN'ın geliştirdiği Hassas Güdüm Kiti (HGK), MK-84 ve NEB bombalarını akıllı silaha çeviriyor. Yüksek doğruluk oranıyla hedeflerini tüm hava koşullarında vurabiliyor.

Orta irtifadan 12 deniz mili, yüksek irtifadan 15 deniz milli mesafedeki hedefleri vurabilme kapasitesine sahip HGK, F-35 savaş uçağına entegre edilecek silahlar listesinde yer alıyor.

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: hassas güdüm kiti, ASELSAN, tsk
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