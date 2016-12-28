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Hamsinin fiyatı katlandı

Batı Karadeniz'de bir hafta önce bol miktarda avlanılan hamsinin fiyatı, olumsuz hava koşulları nedeniyle yükseldi.

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Hamsinin fiyatı katlandı
Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hamsi fiyatlarının yüzde yüz zamlandığını vurgulayarak, şöyle dedi:
 
"Bundan bir hafta önce Batı Karadeniz'de bol avlanılan hamsi nedeniyle fiyatlar 5 liraya kadar düşerken, son günlerde olumsuz hava şartları ve hamsinin Doğu Karadeniz'e kayması fiyatları 10 liraya kadar çıkardı. Bu yükselişte Doğu Karadeniz'den nakliyat ve diğer giderler de etkili oldu. Ayrıca olumsuz hava şartları nedeniyle avlanılamadığı için fiyatların genelinin artmasında etkili oldu."
 
Karakaş, önümüzdeki günlerde fırtına beklenildiğini ancak bunun hamsi fiyatlarını fazla etkilemeyeceğini, stoktan satış yapılacağı için fiyatının aynı kalacağını aktardı.
 
Akçakoca’da hamsi 10, mezgit, istavrit, zargana 15 , levrek tane 10 ve barbunun kilosu 30 liradan satışa sunuluyor.
 
Etiketler: hamsi fiyatı, Akçakoca, düzce, Batı Karadeniz
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