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Hamsi bolluğu sevindirdi

Karadeniz'de deniz suyunun soğumasıyla tezgahlarda hamsi bereketi yaşanmaya başlandı.

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Hamsi bolluğu sevindirdi

Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, sezonu 15 liradan açan hamsinin fiyatının 5 liraya kadar düştüğünü söyledi.

Bu yıl palamuttan umduklarını bulamadıklarını vurgulayan Malkoç, "Palamut bu sene önceki yıla göre biraz az oldu ama Karadeniz ile anılan hamsiden bu yıl ümitliyiz. Deniz suyunun da soğumasıyla artık tezgahlar hamsi ile şenlenmeye başladı." dedi.

Hamsi avında son günlerde giderek artış yaşandığına işaret eden Malkoç, "Karadeniz'de orta kısımlar hariç yer tarafta hamsi bereketi yaşanıyor. Bu da tezgahlara yansıyor. Şu an tezgahlarda hamsinin kilogramı iriliğine göre 5-7 liradan satılıyor." diye konuştu.

Hamsinin bol olmasının balıkçıları ve vatandaşı sevindirdiğini ifade eden, Malkoç, geçen yıl palamut bolluğundan hamsinin az olduğunu, bu yıl palamudun az olduğunu ancak kasım ayında deniz suyunun daha da soğumasıyla bereketli bir hamsi sezonu geçirmeyi umduklarını dile getirdi. 

Kaynak: AA

Etiketler: palamut, karadeniz, hamsi ne kadar, hamsi
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