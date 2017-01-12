Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Yılmaz, 1 Eylül 2016'da av sezonunun açılmasının ardından palamutta artış, hamsi ve istavrit avcılığında ise önceki yıllara göre önemli miktarda azalış olduğunun gözlendiğini söyledi.

Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin 8 bin 333 kilometre kıyı şeridinde zengin deniz su ürünü potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Su ürünlerinin yaklaşık yüzde 80'inin Karadeniz'den sağlandığına işaret eden Yılmaz, bölgeden elde edilen ekonomik değeri yüksek su ürünlerinin hamsi, çaça, istavrit, palamut, lüfer, barbunya, mezgit, kalkan, deniz salyangozu ve kum midyesi olduğunu dile getirdi.

Yılmaz, 2015 yılında avcılık yoluyla elde edilen su ürünleri miktarının 431 bin 907 ton olduğunu ifade ederek, "Bilim insanlarınca avcılıkta kabul gören yaklaşımda avcılık yoluyla üretimin daha fazla artmayacağı, üretimde sürdürülebilirliğin esas olduğu belirtilmektedir." dedi.

Hamsi azaldı, palamut arttı

Yılmaz, 1 Eylül 2016'da av sezonunun açılmasının ardından palamutta artış, hamsi ve istavrit avcılığında ise önceki yıllara göre önemli azalış gözlendiğini belirterek, "Ordu'da 2015 sezonunun ilk 4 ayında 19 bin 766 ton hamsi avı gerçekleşmişti, ancak 2016 yılının aynı döneminde bu rakam 4 bin 844 tonda kalmıştır. Eylül-Aralık 2015 sürecinde 134 ton palamut avı gerçekleşirken 2016 yılının aynı döneminde bu rakam 4 bin 860 tona yükselmiştir. Yine aynı şekilde lüfer, tirsi ve zargana avcılığının önceki yıllara göre daha fazla olduğu görülmektedir." diye konuştu.

"Denetimlere önem veriyoruz"

Yılmaz, Karadeniz'de sürdürülebilir avcılık için denetim ve kontrollere büyük önem verdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Müdürlüğümüz su ürünleri kontrol görevlilerince, 2016'da denizler ve iç sularda, ürünün karaya çıkış noktaları, balıkhaneler, toptan ve perakende satış yerleri, su ürünleri işleme ve değerlendirme tesislerinde bin 63 denetim gerçekleştirilmiş, 70 kişiye idari para cezası uygulanmıştır. Denetimler sonucu 2 manyat ağı, 5 kalkan ağı, 3 trol ağı, 30 tırıvırı ağı, 6 bin 550 metre uzatma misina ağına ve 786 kilogram su ürününe el konulmuştur."

Balıkçılara, kurallara uygun hareket etmeleri uyarısında bulunan Yılmaz, balıkçılık kaynaklarının korunmasına yönelik denetimlerinin devam edeceğini söyledi.

Yılmaz, ideal avcılığın dengeli avcılık olduğunu belirterek, "Aşırı ve kuralsız avcılık, geleceğimizin ve çok önemli zenginliğimizin yok edilmesi demektir. İyi bir gelecek için avlanma usul ve esaslarına uyulmalı. Amacınız günü kurtarmak değil, geleceği kurtarmak olmalıdır." dedi. AA

