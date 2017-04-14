Halkoylaması sonrası 'ekonomi'de düğmeye basılacak

Türkiye gündeminde, anayasa değişikliğine yönelik 16 Nisan halkoylamasının ardından KDV Kanununun yenilenmesine ilişkin çalışmalardan "süper teşvikin" uygulanmasına, yeni yeniden yapılandırma düzenlemesinden AB ile Gümrük Birliğinin güncellenmesi görüşmelerine kadar bir dizi ekonomik konu başlığı ilk sıraya yerleşecek.

16 Nisan halkoylamasının ardından belirsizliğin ortadan kalkmasıyla ağırlıklı gündem maddesi ekonomi olacak. 17 Nisan'dan itibaren ekonominin iki temel ayağında reformlar ve ekonomik canlanmayı daha da güçlendirecek yeni destek ve teşviklerin geliştirilmesi yer alacak. Devam eden destek ve teşviklerin sonuçlarına ilişkin de olumlu sonuçlar halk oylaması sonrası net şekilde görülebilecek.

Ekonomide birçok önemli başlık da gelecek haftadan itibaren şekillenmeye başlayacak. Bunlar arasında ilk sırayı, bazı tarım ürünlerine yönelik yasaklayıcı tedbirlerinin ortadan kaldırılması için Rus bakanlarla yapılacak görüşme alacak. Gelecek hafta Türkiye'de gerçekleşmesi planlanan Türk-Rus bakanlar görüşmesinde, Rus tarafına ilişkilerin normalleşmesi için beklenen çabayı göstermedikleri iletilecek ve Dahilde İşleme Rejimi kapsamında Rusya'ya ihracat yapan şirketlerin aynı zamanda bu ülkeden ithalat da gerçekleştirdikleri hatırlatılarak, kısıtlamaların bir an önce kaldırılması talebi aktarılacak.

Başbakan Binali Yıldırım'ın müjdesini verdiği, Yeniden Yapılandırma Kanunu'nda süre uzatımı da gelecek haftadan itibaren gündemdeki yerini alacak. Haziran 2016'ya kadar olan vergi ve prim borçlarını kapsayan düzenlemede sürenin, darbe girişimi nedeniyle yavaşlayan ekonomide borçlarını ödeyemeyen mükelleflerin rahatlaması için 2017 Mart ayı sonuna kadar uzatılması öngörülüyor. Yıldırım'ın talimatıyla hazırlanan kanun tasarısının halkoylaması sonrası TBMM'ye gönderilmesi ve mayıs ayında yasalaşması bekleniyor.

"Türkiye Uzay Ajansı Kurulması ve Uzaya Yönelik Faaliyetlerin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı"nın halkoylaması sonrası TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi bekleniyor. Tasarının yasalaşmasıyla Türkiye'nin uydu üreten, fırlatan ve ihraç eden bir ülke olması hedefleniyor.

Halkoylaması sonrası konu başlıklarından biri de Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununa yönelik revizyon çalışması olacak. Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın "Hem yatırımcı hem satıcı hem de alıcı için yük" olarak nitelendirdiği ve en çok şikayet aldıkları konu olduğunu açıkladığı KDV sistemi, 3 ay içinde sektörün beklentileri de dikkate alınarak gözden geçirilecek.

Beyaz eşyada ÖTV, mobilyada KDV indiriminde sürenin eylül ayına kadar uzatılmasına yönelik düzenleme de halkoylaması sonrası yürürlüğe girecek.

Öte yandan "Üretim Reform Paketi" olarak adlandırılan düzenleme ile kamu sermayeli kuruluşlara yönelik reformun hazırlıkları da 16 Nisan sonrası tamamlanacak.

İhracat potansiyeli yüksek sektörler mercek altında

"Süper teşvik" olarak da adlandırılan ve yatırımcıya birçok kalemde önemli teşvikler sunan "Proje Bazlı Teşvik Sistemi" için başvurular alınarak, değerlendirmeleri yapılırken, uygulamanın ilk örnekleri 16 Nisan sonrası hayata geçirilmiş olacak.

İhracat geliri yarım milyar dolara yaklaşan oyun yazılım sektörünü ihracat gelirlerinin artırılması bağlamında liste başına yazan Ekonomi Bakanlığı, ihracatın artırılması için potansiyeli yüksek sektörleri mercek altına almaya devam edecek. İhracatın artırılması için mevcut teşviklerin etkin şekilde kullandırılmasına halkoylaması sonrası da ağırlık verilecek.

Teknik görüşmeleri devam eden Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği Anlaşmasının güncellenmesi çalışmalarına da 16 Nisan sonrası Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci liderliğinde hız verilecek. Güncelleme için teknik görüşmelerin haziranda, çalışmaların tümümün gelecek yıl sonunda tamamlanarak, güncellenmiş anlaşmanın 2019 yılında yürürlüğe girmesi hedefleniyor. AB ile bu süreç devam ederken, Brexit kararı alan İngiltere ile de geniş kapsamlı Serbest Ticaret Anlaşması (STA) görüşmeleri halkoylaması sonrası devam edecek. Söz konusu STA, Brexit'in gerçekleştiği anda yürürlüğe girecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın döviz kurundaki oynaklığın zirveye çıktığı dönemde TL kullanımına yönelik çağrısıyla başlayan dış ticarette TL kullanımına yönelik swap (takas) anlaşması görüşmeleri de halkoylaması sonrası ekonomi kurmaylarının gündemindeki yerini tekrar alacak.

Altay tankının seri üretimi

Savunma sanayinde yerli ürünlerin kullanımına yönelik önemli projelere imza atan ve ihracat gelirini artıran Türkiye'nin, bütün testleri başarıyla geçen Altay tankının seri üretimi için de mayıs ayında düğmeye basması bekleniyor.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün "Türkiye’nin teknoloji üretim sisteminde yapısal bir dönüşüm esas alan yasa" olarak tanımladığı "TÜBİTAK Reformu" da halkoylaması sonrası şekillenecek. Düzenlemeyle TÜBİTAK yeniden yapılandırılarak teknoloji odaklı projelerin yürütücüsü olarak konumlandırılacak ve üniversitelerle iş dünyasının Ar-Ge çalışmalarına yardımcı olacak bir kurum haline dönüştürülecek.

Bu ay yürürlüğe giren, yabancılara konut satışında KDV indirimi ve gayrimenkul sertifikası yoluyla konut satışı gibi uygulamaların ekonomiye yönelik etkileri de 16 Nisan'dan sonra net olarak görülebilecek.

Halkoylaması sonrası, piyasaların gözü kulağı yine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alacağı kararlarda olacak. TCMB'nin Olağan Genel Kurulu 24 Nisan'da toplanacak, faiz kararının ele alınacağı Para Politikası Kurulu toplantısı 26 Nisan'da gerçekleştirilecek. TCMB'nin bu yılın ikinci yarısına ilişkin "Enflasyon Raporu" ise 28 Nisan'da açıklanacak.