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Halkoylaması öncesi dolarda son durum

Dolar/TL güne yükselişle başlayarak 3,6770 seviyelerinde dengelendi.

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Halkoylaması öncesi dolarda son durum

ABD Hava Kuvvetlerinin Afganistan'ın Nangahar şehrinde DEAŞ-Horosan kompleksine "nükleer olmayan en büyük bomba" olarak bilinen GBU-43 ile düzenlediği hava saldırısı sonrası küresel piyasalarda jeopolitik risk arttı.

Dolar endeksi dün iki haftanın en düşük seviyesi olan 100 sınırına gerilemesinin ardından 100,60 seviyesine yükseldi. Dolar/TL dün 100 günlük hareketli ortalaması olan 3,64 sınırını test etse de bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçerek günü bir önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,4 artışla 3,6637'den tamamladı.

Bugüne yükselişle başlayan dolar/TL, saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,34 artışla 3,6760 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,30 yükselişle 3,9057'den, sterlin/TL ise yüzde 0,38 değer kazancıyla 4,6027'den işlem görüyor.

Etiketler: Dolar/TL, halkoylaması
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