Halkbank konut kredisi faizini 0,98'e indirdi

Ziraat Bankası'nın konut kredisi faizlerini indirmesinin ardından bir indirim kararı da Halkbank'tan geldi. Halkbank konut kredisi faizini yüzde 0,98'e indirdiğini açıkladı.

Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre, reel sektörü desteklemek üzere geliştirdiği ürünlerle 80. yılında çalışmalarını sürdüren banka konut kredisi faizlerinde indirime gitti.

Halkbank'ın Hesaplı Evim Konut Kredisi'ne başvuranlar 500 bin TL'ye kadar konut kredilerinde, 120 ay vade imkanıyla aylık yüzde 0,98 faiz imkânından yararlanabilecekler. Halkbank'ın ayrıcalıklı kredisinden yararlananlar herhangi bir tahsis ücreti de ödemeyecekler.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, konut piyasasındaki talebin, ekonomik büyümenin asli unsurlarından biri olduğunu belirtti.

Konut sektörünün, ekonomiye sağladığı katma değer ve diğer sektörleri etkileme potansiyelini göz önünde bulundurduklarını, ev sahibi olmak isteyenlerin hayallerini de dikkate alarak her zaman olduğu gibi müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak özel bir çözüm sunmaya gayret ettiklerini ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"Her aile bir ev sahibi olsun istiyoruz, müşterilerimize kolaylaştırıcı çözümler sunmayı aynı zamanda sosyal sorumluluk anlayışımızın bir gereği olarak görüyoruz. Bireysel müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarını yakından takip ederek, her gelir grubundaki müşterilerimizin uygun koşullarla finansmana erişimine imkan sağlıyoruz. Geniş ürün yelpazesi ve özel ödeme planı seçenekleri, hızlı ve kolay değerlendirme süreçleriyle müşteri memnuniyetini en üst düzeyde gerçekleştirme anlayışıyla çalışıyoruz. Ev sahibi olmak isteyen müşterilerimizin tüm finansal ihtiyaçlarına da 'Halk İster, Halkbank Yapar' anlayışımızla yaklaşıyoruz. Üreten Türkiye'nin Bankası olarak, bundan sonraki süreçte de ülkemiz istikrarına, ekonomimize ve müşterilerimize azami katkı sağlama bilinciyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA