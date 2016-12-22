Hal uyuşmazlıklarında üst sınır belirlendi

Üreticiler ile sebze ve meyve ticareti yapanlar arasında çıkacak uyuşmazlıklarda, hal hakem heyetinin vereceği kararların asliye ticaret mahkemesinde delil olarak ileri sürülebilmesine ilişkin parasal sınır 67 bin 617 lira olarak belirlendi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Sebze ve Meyveler i·le Yeterli· Arz ve Talep Deri·nli·ği· Bulunan Di·ğer Malların Ti·careti·ni·n Düzenlenmesi· Hakkında Kanunun 10. Maddesi·nde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İli·şki·n Tebli·ğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, uyuşmazlıklarda hal hakem heyetlerine başvurunun zorunlu olması veya belirlenen sınırın üstündeki uyuşmazlıklarda hal hakem heyetinin vereceği kararların asliye ticaret mahkemesinde delil olarak ileri sürülebilmesine ilişkin parasal sınır, yeniden değerleme oranında (yüzde 3,83) artırılarak 67 bin 617 lira olarak tespit edildi.

Söz konusu tebliğ, 1 Ocak 2017'de yürürlüğe girecek. AA