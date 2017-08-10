Hakkari'ye dev yatırım

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Hakkari'nin modern eğitim kurumlarına kavuşması ve terörden zarar gören okulların yerine yenilerinin yapılması amacıyla başlatılan 246 milyon lira maliyetli 57 projenin hayata geçirilmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, yaptığı açıklamada, il genelinde yaklaşık 70 bin öğrenci ve 3 bin 880 öğretmen bulunduğunu söyledi.

Hakkari'nin modern eğitim kurumlarına kavuşması, terörden zarar gören okulların yerine yenilerinin inşası, sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenleneceği spor salonları yapılması ve uygun barınma ortamları hazırlamak için çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Durgun, eğitim anlamında çok ciddi yatırımlar yapıldığını vurguladı.

Durgun, Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan, yeni okul binaları, spor salonları, öğretmenevi ve halk eğitim merkezi gibi yapıları kapsayan 246 milyon lira maliyetli 57 projenin hayata geçirilmesinin amaçlandığını kaydetti.

Bu konuda son yıllarda önemli çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Durgun, "Bu projelerden 40'ının ihale süreçleri tamamlandı. Birçoğunu eylülde teslim alacağız. 17 yatırımımız henüz proje aşamasında. Bunların bir kısmı ihaleye esas olacak pozisyona geldi." dedi.

Durgun, geçen yıl kente 700'ün üzerinde, bu sene de 767 öğretmen ataması yapıldığını bildirdi.

Terörün eğitime verdiği zarar gideriliyor

Yüksekova ilçesinde geçen yıl huzur operasyonu düzenlendiğine işaret eden Durgun, şunları kaydetti:

"Yüksekova'da 36 binamızın 11'i terör saldırıları sonucu yıkılmıştı, 2’si de teslim alınmak üzereyken yıkılmıştı. 25 binayla eğitim öğretime devam ediyoruz. 5 binamızın yakın tarihte ihalesi yapılacak. Bunları önümüzdeki eğitim öğretim yılına yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bakanlığımızın şu anda Yüksekova'daki bu durumu iyileştirmeyle ilgili yoğun bir çabası söz konusu. Geçen hafta bizzat yerinde gerekli denetimi yapma ve işleyişi takip etme adına müsteşar yardımcımız ve daire başkanlarımız ilimize geldiler. Bunun hızlandırılması için gerekli süreci de aynı zamanda başlattılar."

Yüksekova'da 5'i ortaöğretim, 4'ü temel öğretim olmak üzere 9 yeni okul yapılacağını anlatan Durgun, bu okullar için kendilerine 50 bin metrekare alan ayrıldığını belirtti.

Durgun, Yüksekova'nın, eğitim yatırımları noktasında 2-3 yılda son derece iyi noktaya geleceğini söyledi.