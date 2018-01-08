Hak-İş'ten taşeron işçilere çağrı merkezi

Hak-İş Konfederasyonu'nun yazılı açıklamasında, çağrı merkezinin Genel Başkan Mahmut Arslan'ın talimatıyla kurulduğu belirtilerek, "Hukukçulardan oluşan uzman ekibimiz, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile getirilen düzenlemelerle ilgili işçilerin sorularını yanıtlayıp, olası bilgi kirliliğine engel olmaya çalışıyor. Uygulama kapsamında hukukçularımız, hafta içi 08.30-24.00 saatleri arasında 0 312 417 80 02 ve 0 312 418 48 72 numaralı telefonlardan çalışanların sorularını yanıtlayarak doğru bilgileri paylaşıyor" denildi.

"KİT'lerdeki taşeron işçiler de kadroya alınmalı"

Açıklamada, Hak-İş Genel Başkanı Arslan'ın konuyla ilgili değerlendirmelerine de yer verildi. Çağrı merkezine yoğun ilgi olduğunu belirten Arslan, "Devletin kamu hizmetlerini artık kamu çalışanlarıyla yapacağını bildirmesi küresel kapitalizme karşı büyük bir meydan okumadır. Bu çalışmayı büyük bir reform olarak görüyoruz. Büyük fotoğrafı kaçırmamak gerekiyor. Büyük fotoğrafın içerisinde bazı eksiklikler var. Arzu ettiğimiz şey KİT'lerde (Kamu İktisadi Teşebbüsü) çalışan taşeron işçilerin de bu kadrolara sahip olmasıdır. Hak-İş olarak bütün taşeronlar için yola çıktık. Bütün taşeronların sorunlarını çözmek için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA