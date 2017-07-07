Haftanın son işlem günü piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 542,64 puan azalışla 100.084,37 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 91,02 puan ve yüzde 0,09'luk yükselişle 100.718,02 puandan başladı ve günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 168,14 puan ve yüzde 0,17 değer kaybederek 100.458,87 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 100.084,37 puanı, en yüksek 100.838,66 puanı gören endeks, günü yüzde 0,54 azalışla 100.084,37 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,42, sanayi endeksi yüzde 0,60, hizmetler endeksi yüzde 0,55, teknoloji endeksi yüzde 0,11 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 690,89 puan ve yüzde 0,56 azalarak 122.924,26 puandan kapandı. İşlem gören 504 hisse senedinin 150'si prim yaptı, 197'si geriledi.

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Koza Anadolu Metal, Kardemir (D) ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.210,34 dolar

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 18.20 itibarıyla 1.210,34 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,05 değer kazanırken altının kilogramı kapanışta 142 bin 100 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,6274 lira, satışta 3,6420 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,6197 lira, satışta 3,6342 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,11'den, bileşik getirisi de yüzde 11,42'den gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 72 milyon 831 bin 817,38 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 649 milyon 740 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 3 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,84 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1391, sterlin/dolar paritesi 1,2883, dolar/yen paritesi de 114,06 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 46,71 dolardan işlem görüyor.