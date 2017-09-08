  • 08 EYLÜL 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 31º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.409
    EURO 4.11
  • BIST 109476.93
    ALTIN 148.333
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Haftanın son işlem günü borsa güne yükselişle başladı

Haftanın son işlem günü borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 yükselişle 109.849,86 puandan başladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Haftanın son işlem günü borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 106,91 puan arttı. Bankacılık endeksi yüzde 0,01 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 0,22 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,11 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,56 ile turizm oldu.

Dün 110.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını vermesine karşın günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 artışla 109.742,95 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise İngiltere'de sanayi üretimi ile ABD'de toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.500 seviyesinin destek, tarihi zirvesi konumundaki 110.530 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını ifade etti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete göre, ekonomistlerin temmuzda arındırılmamış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 16,1 oldu. Öte yandan, temmuzda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 10 artacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 0,4 azalacağı tahmin ediliyor.

Etiketler: borsa istanbul
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER