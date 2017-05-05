Haftanın son işlem günü borsa güne yatay başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 75,23 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,01 yükseldi, holding endeksi ise yüzde 0,18 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,49 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 0,66 ile metal ana sanayi oldu.

Dün, en düşük 92.999,81 puanı gören BIST 100 endeksi, günü de önceki kapanışa göre yüzde 0,88 azalışla 93.038,49 puandan tamamladı.

Analistler, bugün, Avro Bölgesi perakende satışlar ve ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirterek, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen ve Fed üyelerinin açıklamalarının da takip edileceğini ifade etti.

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen Türkiye değerlendirmesi öncesinde borsada dalgalı bir seyir izlenebileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 92.400 seviyesinin destek, 95.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.