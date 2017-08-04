  • 04 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Haftanın son işlem günü altın fiyatları

Haftanın son işlem günü altın fiyatları

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 144,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 967,00 lira oldu.

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Haftanın son işlem günü altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 144,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 967,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

  PERŞEMBE   CUMA  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 144,2 144,4 144,3 144,5
Cumhuriyet Ata Lira 950 966 951 967
22 Ayar Bilezik(Gr.) 131,6 135,6 131,6 135,6
Lira(Tam) Ziynet 928 947 929 948
Yarım Ziynet 464 474 464 474
Çeyrek Ziynet 232 237 232 237
Etiketler: altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını
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