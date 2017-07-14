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Buradasınız : » » Haftanın son işlem günü altın fiyatları

Haftanın son işlem günü altın fiyatları

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 140,10 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 938,00 lira oldu.

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Haftanın son işlem günü altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 140,10 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 938,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

  PERŞEMBE   CUMA  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 140 140,2 140 140,1
Cumhuriyet Ata Lira 923 938 923 938
22 Ayar Bilezik(Gr.) 127,8 131,8 127,8 131,6
Lira(Tam) Ziynet 902 920 902 920
Yarım Ziynet 450 460 450 460
Çeyrek Ziynet 225 230 225 230
Etiketler: altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını
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