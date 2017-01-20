Haftanın son iş günü Borsa İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 766,83 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,32, holding endeksi ise yüzde 0,35 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,50 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,01 ile madencilik oldu.

BIST 100 endeksi gün içinde 82.000 puanın altına gerilese de son iki haftada etkili olan alış ağırlıklı seyrini devam ettirdi ve haftayı 83.000 puanın üzerinde tamamladı.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı faiz kararının, yurt dışında ise ABD başkanlığını devralacak Donald Trump'ın yapacağı açıklamaların takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 81.100 seviyesinin destek konumuna geldiğini ifade eden analistler, 83.400 ve 84.00 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu dile getiriyor.