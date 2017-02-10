Haftanın son iş günü borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 289,70 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,40, holding endeksi yüzde 0,11 yükseldi. Tüm sektör endeksleri kazandırırken, en fazla yükselen yüzde 1,53 ile madencilik oldu.

Dün yükselişle başlamasına karşın gün içinde 87.846,48 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, gün içinde döviz kurundaki gerilemeden bulduğu destekle yükselişe geçti. En yüksek 89.005,48 seviyesine kadar ulaşan endeks, günü yüzde 0,66 değer kazancı ile 88.830,21 puandan tamamladı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün hava yolu şirketlerinin yöneticileriyle bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, "Amerikan iş yerlerinin genel vergi yükünü azaltmak büyük bir adım ve işler yolunda gidiyor. Belirlenen takvimin çok önünde olduğumuza inanıyorum. Önümüzdeki 2 veya 3 hafta içinde vergi açısından fevkalade bir şey açıklayacağız." ifadesini kullandı.

Analistler, Trump'ın açıklamalarının ardından Dow Jones Sanayi Endeksi, Standard & Poor's 500 Endeksi ve Nasdaq Teknoloji Endeksi'nin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak günü tamamladığını belirterek, ABD borsalarında görülen tarihi zirvelerin küresel pay piyasalarını pozitif etkilediğini ifade etti.

Bugün yurt içinde veri akışının zayıf olacağını, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi Güven Endeksi verisinin takip edileceğini belirten analistler, endekste 87.500 seviyesinin destek, 89.500 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.