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Buradasınız : » » Haftanın son iş günü altın fiyatları

Haftanın son iş günü altın fiyatları

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,14 azalışla 140,50 liradan tamamladı.

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Haftanın son iş günü altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 231 lira, Cumhuriyet altını 940 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,14 azalışla 140,50 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  PERŞEMBE   CUMA  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 140,5 140,7 140,3 140,5
Cumhuriyet Ata Lira 925 942 925 940
22 Ayar Bilezik(Gr.) 128 132 128 132
Lira(Tam) Ziynet 905 923 903 922
Yarım Ziynet 452 462 452 462
Çeyrek Ziynet 226 231 226 231
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