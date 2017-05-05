Haftanın son iş günü altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 231 lira, Cumhuriyet altını 940 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,14 azalışla 140,50 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|140,5
|140,7
|140,3
|140,5
|Cumhuriyet Ata Lira
|925
|942
|925
|940
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|128
|132
|128
|132
|Lira(Tam) Ziynet
|905
|923
|903
|922
|Yarım Ziynet
|452
|462
|452
|462
|Çeyrek Ziynet
|226
|231
|226
|231