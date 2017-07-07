  • 08 TEMMUZ 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » Haftanın son günü borsa günü düşüşle tamamladı

Haftanın son günü borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,54 düşüşle 100.084,37 puandan tamamladı.

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Haftanın son günü borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 542,64 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,36, holding endeksi yüzde 0,72 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,56 ile tekstil, deri, en çok gerileyen yüzde 3,38 ile madencilik oldu.

Güne pozitif bir başlangıç yapan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerden iyi gelmesinin ardından 100.800 seviyesini test etse de bu seviyelerde tutunamayarak düşüşe geçti.

Analistler, ABD'de tarım dışı istihdam verisinin 222 bin artış ile beklentilerden iyi gelmesine karşın, ortalama saatlik kazançlardaki artışın yüzde 0,2 ile sınırlı kaldığına dikkati çekerek, verinin ardından dolar endeksinin ilk anda değer kaybetse de 95,7 seviyelerinden tekrar yükselişe geçtiğini ve 96'nın üzerinde dengelendiğini kaydetti.

Etiketler: borsa istanbul, BIST 100
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