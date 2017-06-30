  • 30 HAZIRAN 2017, CUMA

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Haftanın son günü altın fiyatları

Altının gram fiyatı yatay seyirle 141 lira seviyelerinde dengelendi.

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Haftanın son günü altın fiyatları

Dün 140,5 lira ile 141,5 lira arasındaki dar bant içinde işlem gören gram altın, günü önceki kapanışının hemen üzerinde, 141,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugün küresel piyasalarda azalan risk iştahına karşın altının ons fiyatındaki yatay seyre paralel 141 lira seviyelerinde dengelendi. En düşük 140,9, en yüksek 141,5 lirayı gören gram altın, saat 10.00 itibarıyla 141,1 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 231, Cumhuriyet altını da 943 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.244 dolardan alıcı buluyor.

Etiketler: altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını
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