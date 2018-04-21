Haftanın kazandıran yatırım araçları belli oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,21'lik kazançla 110.932,48 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 107.439,10 puanı, en yüksek ise 112.406,50 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,48'lik artışla 127.803,28 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,81'lik değerle 132.245,24 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,67'lik kazançla 80.340,52 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 1,08'lik artışla 112.597,10 puana yükseldi.

Altın ve döviz düştü

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,58'lik azalışla 174,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1,60'lık düşüşle bin 167 liraya geriledi.

Serbest piyasada haftayı dolar ve euro kayıpla kapattı. Dolar'ın satış fiyatı yüzde 0,95'lik düşüşle 4,0580 lira, euro'nun satış fiyatı ise yüzde 1,46'lık azalışla 4,9780 lira oldu.

Geçen hafta 5,8550 lira olan İngiliz sterlini'nin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,72'lik kayıpla 5,6960 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 2,25'lik düşüşle 4,1690 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,38, yatırım fonları yüzde 0,10 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,49 ile hisse senedi fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ile yüzde 0,26 arasında gerçekleşti.

Kaynak: AA