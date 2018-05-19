Haftanın kazandıran yatırım araçları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,55'lik kazançla 102.410,30 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 100.654,80 puanı, en yüksek ise 103.763,00 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Sanayi Endeksi yüzde 1,72'lik artışla 123.738,46 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,19'luk değerle 73.918,75 puana ve Teknoloji Endeksi yüzde 1,02'lik kazançla 100.423,64 puana yükseldi.

Söz konusu dönemde Mali Endeksi ise yüzde 0,30'luk azalışla 116.947,62 puana geriledi.

Altın ve döviz yükseldi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,53'lük artışla 186 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1,47'lik değerle bin 244 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı dolar ve avro kazançla kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 4,59'luk yükselişle 4,4920 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 2,76'lık artışla 5,2810 lira oldu.

Geçen hafta 5,8500 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,42'lik artışla 6,0500 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 4,41'lik değerle 4,4940 liradan alıcı buldu.

Kaynak: AA