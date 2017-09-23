Haftanın kazandıran yatırım araçları

Bu hafta döviz yatırımcısına kazandırırken, borsa ve altın kaybettirdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, haftayı yüzde 3,36'lık kayıpla 104.122,85 puandan kapattı.

Aynı dönemde BIST Mali Endeksi yüzde 3,61'lik kayıpla 130.197,69 puana, Sanayi Endeksi de yüzde 4,60'lık azalışla 114.566,88 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,09'luk düşüşle 68.965,91 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 4,14'lük kayıpla 111.475,04 puana, Bankacılık Endeksi yüzde 3,15'lik düşüşle 171.133,43 puana geriledi.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da bu hafta en çok yükselen hisse senedi Osmanlı Yatırım Menkul Değerler olurken, şirket hisseleri yüzde 27,97 değer kazandı. Söz konusu hisse senedini yüzde 17,00'lik artışla Yünsa, yüzde 12,64'lük yükselişle de İhlas Gayrimenkul izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 18,32 ile Niğbaş Niğde Beton Sanayi oldu. Bu hisseyi yüzde 18,27'lik düşüşle ICBC Turkey Bank, yüzde 16,35'lik azalışla da Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri takip etti.

Borsa İstanbul'un en değerli şirketleri 42 milyar 966 milyon lirayla Garanti Bankası, 42 milyar 121 milyon 265 bin 780 lirayla Koç Holding, 39 milyar 720 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

Dolar yükseldi, altın düştü

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,21'lik azalışla 146,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,20'lik kayıpla 977 liraya geriledi.

Serbest piyasada dolar ve avro haftayı kazançla kapattı. Doların satış fiyatı 1,86'lık artışla 3,4990 liraya, avronun satış fiyatı da yüzde 1,95'lik kazançla 4,1920 liraya yükseldi.

Geçen hafta 4,6750 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı bu hafta yüzde 1,22'lik artışla 4,7320 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,78'lik yükselişle 3,6170 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,41 değer kaybederken, yatırım fonları yüzde 0,05 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,26 ile para piyasası fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ila yüzde 0,23 arasında gerçekleşti.