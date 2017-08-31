  • 31 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 29º
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.463
    EURO 4.107
  • BIST 110010.49
    ALTIN 145.487
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Haftanın kazandıran yatırım araçları

Haftanın kazandıran yatırım araçları

Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,83 değer kazanarak 145,70 liraya çıktı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Haftanın kazandıran yatırım araçları

Kurban Bayramı tatili nedeniyle bugün sonlanan haftada Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,23 değer kazanırken, altının yükselişi 0,83'e ulaştı.

BIST 100 endeksi, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kurban Bayramı tatileri nedeniyle 2,5 gün işlem gerçekleştirilen hafta içinde en yüksek 110.175,30, en düşük ise 109.444,70 puanı gördü ve haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,23'lük artışla 110.010,49 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,83 artarak 145,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,83 yükselişle 975,00 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 237,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 239,00 liraya yükseldi.

Bu hafta avro yüzde 0,17 değer kazanarak 4,1120 liraya, ABD doları da yüzde 0,12'lik yükselişle 3,4630 liraya çıktı.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,38, yatırım fonları yüzde 0,24 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,06 ile hisse senedi fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ile yüzde 0,19 arasında gerçekleşti.  

Etiketler: BIST 100, borsa istanbul, altın fiyatları, külçe altın, döviz fiyatları
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER