Haftanın kazandıran yatırım araçları

Kurban Bayramı tatili nedeniyle bugün sonlanan haftada Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,23 değer kazanırken, altının yükselişi 0,83'e ulaştı.

BIST 100 endeksi, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kurban Bayramı tatileri nedeniyle 2,5 gün işlem gerçekleştirilen hafta içinde en yüksek 110.175,30, en düşük ise 109.444,70 puanı gördü ve haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,23'lük artışla 110.010,49 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,83 artarak 145,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,83 yükselişle 975,00 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 237,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 239,00 liraya yükseldi.

Bu hafta avro yüzde 0,17 değer kazanarak 4,1120 liraya, ABD doları da yüzde 0,12'lik yükselişle 3,4630 liraya çıktı.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,38, yatırım fonları yüzde 0,24 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,06 ile hisse senedi fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ile yüzde 0,19 arasında gerçekleşti.