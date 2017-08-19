Haftanın kazandıran yatırım araçları

Altın ve borsa bu hafta yatırımcısına kazandırırken, döviz kaybettirdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, haftayı yüzde 0,22'lik kazançla 107.202,43 puandan kapattı.

Aynı dönemde BIST Mali Endeksi yüzde 0,26'lık düşüşle 135.586,14 puana, Sanayi Endeksi yüzde 0,69'luk azalışla 116.967,92 puana, Teknoloji Endeksi de yüzde 0,20'lik kayıpla 1113.055,57 puana geriledi. Bu dönemde Hizmetler Endeksi ise yüzde 2,67'lik artışla 69.650,57 puana çıkarken, Bankacılık Endeksi de yüzde 0,29'luk kayıpla 178.698,85 puana indi.

Martı Otel en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da bu hafta en çok yükselen hisse senedi Martı Otel olurken, şirket hisseleri yüzde 45 değer kazandı. Söz konusu hisse senedini yüzde 37,18'lik artışla İş Bankası, yüzde 27,12'lik yükselişle de Martı GMYO izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 22,56 ile İdealist GMYO oldu. Bu hisseyi yüzde 22,46'lık düşüşle Ditaş Doğan Yedek Parça, yüzde 19,26'lık azalışla da İpek Doğal Enerji takip etti.

Borsa İstanbul'un en değerli şirketleri 44 milyar 310 milyon lirayla Garanti Bankası, 43 milyar 338 milyon 496 bin 820 lirayla Koç Holding, 40 milyar 440 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

Altın yükseldi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,27'lik kazançla 147,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,31'lik artışla 985 lira olarak gerçekleşti.

Serbest piyasada dolar da avro da haftayı kayıpla kapattı. Doların satış fiyatı 0,45'lik düşüşle 3,5230 liraya, avronun satış fiyatı da yüzde 0,93'lük azalışla 4,1390 liraya geriledi.

Geçen hafta 4,6020 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı bu hafta yüzde 1,17'lik azalışla 4,5480 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,19'luk kayıpla 3,6770 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,03 değer kaybederken, yatırım fonları yüzde 0,10 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,23 ile para piyasası fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ile yüzde 0,27 arasında gerçekleşti.