Haftanın kazandıran yatırım araçları

Borsa ve döviz bu hafta yatırımcısına kazandırırken, altın kaybettirdi.

Bu hafta yurt içinde piyasalar enflasyon verisine odaklanırken, küresel piyasalarda ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri ile Avrupa tarafında Avrupa Merkez Bankasının (ECB) aylık ekonomi bülteninde verdiği mesajlar takip edildi.

Tüm bu gelişmelerin etkisiyle Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, haftayı yüzde 0,79'luk kazançla 108.545,31 puandan kapattı.

Aynı dönemde BIST Mali Endeksi yüzde 0,77'lik artışla 139.082,92 puana, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1,57'lik yükselişle 119.040,38 puana, Bankacılık Endeksi ise yüzde 0,41'lik primle 183.462,26 puana tırmandı. Bu haftada Hizmetler Endeksi yüzde 0,62'lik kayıpla 68.110,00 puana gerilerken, Teknoloji Endeksi de yüzde 0,35'lik düşüşle 108.667,23 puana indi.

Uzertaş Boya en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da bu hafta en çok yükselen hisse senedi Uzertaş Boya olurken, şirket hisseleri yüzde 39,08 değer kazandı. Söz konusu hisse senedini yüzde 35,59'luk artışla İhlas Gayrimenkul, yüzde 35'lik yükselişle de Egeli Co Yatırım Holding izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 39,58 ile Avrasya Gayrimenkul oldu. Bu hisseyi yüzde 27,72'lik düşüşle Sekuro Plastik ve yüzde 21,33'lük azalışla Güler Yatırım takip etti.

Borsa İstanbul'un en değerli şirketleri 44 milyar 646 milyon lirayla Garanti Bankası, 43 milyar 541 milyon 368 bin 660 lirayla Koç Holding, 42 milyar 240 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

Altın düştü, döviz yükseldi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,63'lük kayıpla 143,10 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,62'lik düşüşle 957 lira olarak gerçekleşti.

Serbest piyasada dolar da avro da haftayı kazançla kapattı. Doların satış fiyatı 0,14'lük artışla 3,5370 liraya, avronun satış fiyatı da yüzde 0,75'lik yükselişle 4,1740 liraya tırmandı.

Geçen hafta 4,6330 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı bu hafta yüzde 0,26'lık azalışla 4,6210 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,49'luk düşüşle 3,6280 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,02, yatırım fonları yüzde 0,18 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,60 ile kıymetli madenler fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ile yüzde 0,26 arasında gerçekleşti.