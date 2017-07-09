Haftanın kazandıran yatırım araçları

Borsa bu hafta yatırımcısına kaybettirirken, döviz ve altın kazandırdı.

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, haftayı yüzde 0,35'lik kayıpla 100.084,37 puandan kapattı.

Aynı dönemde BIST Mali Endeksi yüzde 0,05'lik sınırlı azalışla 129.719,12 puana, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0,77'lik düşüşle 108.11,72 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,12'lik kayıpla 63.137,27 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 1,91'lik azalışla 100.656,28 puana geriledi.

Bankacılık Endeksi ise yüzde 0,57'lik yükselişle 171.593,60 puana yükseldi.

Euro Kapital Yatırım Ortaklığı en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da bu hafta en çok yükselen hisse senedi Euro Kapital Yatırım Ortaklığı olurken, şirketin hisseleri yüzde 40,96 değer kazandı. Euro Kapital Yatırım Ortaklığı'nı yüzde 26,09'luk artışla Osmanlı Yatırım Menkul Değerler, yüzde 24'lük yükselişle de Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 27,46 ile Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi oldu. Bu hisseyi yüzde 26,72'lik düşüşle Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret ve yüzde 20,16'lık azalışla ICBC Turkey Bank takip etti.

Borsa İstanbul'un en değerli şirketleri 41 milyar 412 milyon lirayla Garanti Bankası, 40 milyar 802 milyon 598 bin 820 lirayla Koç Holding, 39 milyar 440 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

Altın ve döviz yükseldi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,57'lik kazançla 141,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,53'lük artışla 947 lira olarak gerçekleşti.

Serbest piyasada dolar ve avro bu haftayı kazançla kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 3,04'lük artışla 3,6240 liraya, avronun satış fiyatı ise yüzde 2,76'lık kazançla 4,1320 liraya yükseldi.

Geçen hafta 4,5750 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı bu hafta yüzde 2,30'luk artışla 4,6800 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 2,25'lik yükselişle 3,7690 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,24, yatırım fonları yüzde 0,32 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,06 ile kıymetli madenler fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ila yüzde 0,27 arasında gerçekleşti.