Haftanın kazandıran yatırım araçları

Bu hafta borsa ve döviz yatırımcısına kaybettirirken, altın kazandırdı.

Bu hafta küresel piyasalarda veri trafiğinin zayıf olması nedeniyle hafta başından bu yana piyasalarda iç dinamikler öne çıkarken, yurt içinde sanayi üretim rakamları ile referanduma dair gelişmeler takip edildi.

Gelişmelerin etkisiyle Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi haftayı yüzde 1,04'lük düşüşle 87.473,33 puandan kapattı.

Aynı dönemde BIST Mali Endeks yüzde 1,37'lik kayıpla 115.849,38 puana, Sanayi Endeksi yüzde 0,61'lik düşüşle 94.285,82 puana, Hizmetler Endeksi de yüzde 0,51'lik azalışla 54.516,43 puana geriledi.

Teknoloji Endeksi yüzde 2,02 değer kazanarak 72.176,01 puana tırmanırken, Bankacılık Endeksi de yüzde 1,59'luk kayıpla 148.043,15 puan olarak gerçekleşti.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,76'lık pirimle 145,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,72'lik artışla 974 lira olarak gerçekleşti.

Artı Yatırım Holding en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da bu hafta en çok yükselen hisse senedi Artı Yatırım Holding olurken, şirket hisseleri yüzde 36,17 değer kazandı. Bunu yüzde 34,33'lük artışla Bisaş Tekstil, yüzde 22,7'lik yükselişle de Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 17,81 ile Ayes Çelik Hasır oldu. Bu hisseyi yüzde 14'lük düşüşle İhlas Madencilik ve yüzde 12,2'lik azalışla Çemaş Döküm takip etti.

Borsa İstanbul'un en değerli şirketleri 38 milyar 342 milyon 777 bin 760 lirayla Koç Holding, 36 milyar 246 milyon lirayla Garanti Bankası ve 34 milyar 520 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

Döviz düştü

Serbest piyasada avro ve dolar bu haftayı kayıpla kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,03'lük sınırlı bir düşüşle 3,6960 liraya, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,36'lık azalışla 3,9260 liraya geriledi.

Geçen hafta 4,6320 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı bu hafta yüzde 0,52'lik azalışla 4,6080'e düştü. İsviçre Frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,21 değer kaybederek, 3,6790 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,26, yatırım fonları yüzde 0,23 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,04 ile hisse senedi fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ila yüzde 0,22 arasında gerçekleşti.