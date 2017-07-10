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Buradasınız : » » Haftanın ilk işlem günü borsa güne yükselişle başladı

Haftanın ilk işlem günü borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,50 yükselişle 100.589,08 puandan başladı.

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Haftanın ilk işlem günü borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 110,85 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,10, holding endeksi de yüzde 0,23 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,08 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,33 ile sigorta oldu.

Cuma günü pozitif bir başlangıç yapan ve 100.838,70 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerden iyi gelmesinin ardından düşüşe geçerek günü yüzde 0,54 azalışla 100.084,37 puandan tamamladı.

ABD'de cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerden iyi gelmesi sonrasında dolar küresel piyasalarda değerlenirken, New York Borsaları günü yükselişle tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 99.000 seviyelerinin destek, tarihi zirvesi konumundaki 101.416 ve 102.200 seviyelerinin ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Jeopolitik risklerin ile Katar krizi ile ilgili gelişmelerin hafta boyu takip edilecek önemli gündem maddelerinden olduğunu bildiren analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen ve Fed üyelerinin konuşmaların ise piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını söyledi.

Etiketler: borsa istanbul, BIST 100
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