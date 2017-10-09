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Buradasınız : » » Haftanın ilk işlem günü altın fiyatları

Haftanın ilk işlem günü altın fiyatları

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 152,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.023,00 lira oldu.

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Haftanın ilk işlem günü altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 152,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.023,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

  CUMA   PAZARTESİ  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 147 147,2 152,7 152,9
Cumhuriyet Ata Lira 969 985 1.006,00 1.023,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 134 138 139,3 143,3
Lira(Tam) Ziynet 947 966 983 1.003,00
Yarım Ziynet 473 483 492 502
Çeyrek Ziynet 236 241 246 251
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