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Haftanın ilk işlem günü altın fiyatları

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde sınırlı yükselişle 142,8 liradan işlem görüyor.

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Haftanın ilk işlem günü altın fiyatları

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde sınırlı yükselişle 142,8 liradan işlem görüyor.

Geçen hafta 139-143 lira dar bandında hareket eden altının gram fiyatı, cuma gününü yüzde 1 artışla 142,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yatay başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 142,8 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 235, Cumhuriyet altını da 957 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da güne kazançla başlamasının ardından şu dakikalarda yatay seyirle 1.253,74 dolardan alıcı buluyor.
 

Etiketler: Altın fiyatı, çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını
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