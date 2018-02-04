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Güzelliğe yarım milyar harcadık

Kozmetik ürünleri alanındaki ithalat, 2017 sonu itibarıyla 414,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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Güzelliğe yarım milyar harcadık

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, en fazla ithal edilen ürün grubu vücut losyonları ve kremler oldu. Bu ürün grubunda yapılan ithalat geçen yıl sonu itibarıyla 105,5 milyon doları buldu.

Makyaj ve cilt bakımı malzemeleri ithalatı için 83,8 milyon dolar, göz makyaj malzemeleri için 56,6 milyon dolar, parfümler için 45,4 milyon dolar ödendi.

Fransız ve Alman ürünleri ön planda

Geçen yıl sonu itibarıyla Türkiye'nin en fazla kozmetik ürünü ithal ettiği ülkeler Fransa ve Almanya oldu.

Fransa makyaj ve cilt bakımı malzemeleri, parfüm, ruj ve vücut losyonları ithalatında ilk sırada bulunurken, Almanya göz makyajı malzemeleri, deodorant ve saç boyası ithalatında zirvede yer aldı. Bu dönemde, Fransa'dan 29,3 milyon dolarlık makyaj malzemeleri ve cilt bakım kremleri, 25,4 milyon dolarlık vücut losyonları ve krem, 17 milyon dolarlık parfüm ithal edildi. Almanya'dan ise 12 milyon dolarlık deodorant, 8,4 milyon dolarlık saç boyası, 11,1 milyon dolarlık göz makyaj malzemeleri satın alındı.

Diğer malzemelere göre daha ucuz olan cımbız ve fırçalar ise Çin'den sağlandı. Söz konusu ülkeden 2017'de 9,2 milyon dolar tutarında fırça, 1,1 milyon dolarlık da cımbız ithal edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, kozmetik ürünler, Kozmetik
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