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Güvensiz 13,5 milyon ithal ürüne geçit verilmedi

Ürün güvenliği denetimleri sıkı takipte. Denetimlerle uygunsuz 13,5 milyon ürünün ithalatına izin verilmedi.

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Güvensiz 13,5 milyon ithal ürüne geçit verilmedi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin talimatıyla güvenirliğinden şüphe duyulan ithal mallar, yurda girişinden önce laboratuvarlarda test ediliyor.

Uygulamanın başladığı Temmuz 2017'den bu yana toplam 470 milyon ürün test edildi. Uygunsuz 13,5 milyon ürünün ithalatına izin verilmedi. 

Gümrüklerde en çok oyuncaklar takıldı

Teste yönlendirilen ürünler arasında gümrüklere en çok takılan ürün oyuncak oldu. 200 milyon oyuncağın 4,8 milyonun ithalatına izin verilmedi.

Uygunsuz ürünler sıralamasında oyuncağı, led ampul ve iş eldiveni takip etti. 42 milyon led ampul ve 20 milyon iş eldiveninden her iki ürün kaleminde de 2,2 milyon ürün uygunsuz çıktı.

Cep telefonları da mercek altında

Elektrikli küçük ev aletleri ve cep telefonları da gümrüklerde takılan diğer tüketici ürünleri oldu.

Teste yönlendirilen 3 milyon elektrikli küçük ev aletleri ve 1,8 milyon cep telefonundan her iki kalemde de 20 bin ürün uygunsuz bulunarak ithalatlarına izin verilmedi.  

Kaynak: AA

Etiketler: Gümrük, ithalat
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